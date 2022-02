La politica chiede solo bonus? La parte produttiva del Paese parli con Draghi (Di domenica 13 febbraio 2022) Un vecchio adagio di campagna recita: “ la processione non cammina ma la cera si consuma”. Il senso di questo antico detto si potrebbe applicare alla attuale situazione del nostro Paese, stretto da ogni lato dai problemi che si sono presentati inesorabili all’attenzione degli italiani. Nodi in verità lasciati da moltissimi anni seppellire da incuria, cinismo, mancanza di coraggio: in breve, soprattutto dalla mancanza di responsabilità. Molti in questi giorni hanno esultato all’annuncio dei dati della crescita del Pil, ma essendo il risultato statistico che analizza l’andamento economico dall’inizio della pandemia ai mesi odierni risulta più che scontata l’impennata all’insù dopo lo sprofondamento subìto. Bisognerebbe invece considerare l’andamento degli ultimi venti anni per renderci conto dell’arretramento mai interrotto, che ci ha posto costantemente sempre al di ... Leggi su formiche (Di domenica 13 febbraio 2022) Un vecchio adagio di campagna recita: “ la processione non cammina ma la cera si consuma”. Il senso di questo antico detto si potrebbe applicare alla attuale situazione del nostro, stretto da ogni lato dai problemi che si sono presentati inesorabili all’attenzione degli italiani. Nodi in verità lasciati da moltissimi anni seppellire da incuria, cinismo, mancanza di coraggio: in breve, soprattutto dalla mancanza di responsabilità. Molti in questi giorni hanno esultato all’annuncio dei dati della crescita del Pil, ma essendo il risultato statistico che analizza l’andamento economico dall’inizio della pandemia ai mesi odierni risulta più che scontata l’impennata all’insù dopo lo sprofondamento subìto. Bisognerebbe invece considerare l’andamento degli ultimi venti anni per renderci conto dell’arretramento mai interrotto, che ci ha posto costantemente sempre al di ...

