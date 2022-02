La lettera del marito di Carolyn Smith | “Sei speciale ma non possiamo salvare il mondo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 13 febbraio 2022) E’ un regalo inatteso ladi suoTino ea Verissimo rivela la sua emozione. Suonon è solo molto riservato ma è l’uomo che augura a tutte le donne, l’uomo che tiene tutto dentro per non darle altro peso, che soffre senza dire nulla, senza mostralo.tutto questo lo sa bene e sa bene che da quando è iniziata la sua battaglia contro il cancro al seno Tino non ha mai smesso di starle accanto. Anchenasconde il dolore che prova, lo fa per non fare soffrire suo, è l’amore che continuano a regalarsi a vicenda. Racconta l’inizio della malattia, quando lui stava così male da non riuscire a reagire, lei è stata sempre positiva, sempre pronta a sorridere ogni giorno ma poi sono ...