La Lazio Sci alle Olimpiadi Invernali: Valentino Caputi convocato con il Brasile (Di domenica 13 febbraio 2022) Pechino – Un italiano alle Olimpiadi con i colori del Brasile. Come è possibile? Accade a Valentino Caputi di soli 17 anni, tesserato per la Polisportiva Lazio Sci. Il forfait del compagno di squadra Michel Macedo ha spalancato le porte del sogno a cinque cechi al giovane romano, in possesso del doppio passaporto italo – brasiliano. La convocazione è arrivata mentre Valentino era davanti alla televisione e seguiva le gare di sci alpino. Già parte di una Nazionale nel settore delle riserve olimpiche. Parteciperà allo slalom speciale del 16 febbraio. Papà Gianluca ha vissuto sette anni in Brasile e grazie alla legge dello 'ius soli', il verdeoro possiede la doppia cittadinanza: "Ancora non ci credo.. è un sogno che si avvera". Lo riporta Il Corriere ...

Pechino: Slalom; Brasile convoca 17enne romano. E' Valentino Caputi, è della Lazio sci allenata da sua madre