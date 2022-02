La Lazio mette nel mirino un big del Milan | c’è l’offerta!

(Di domenica 13 febbraio 2022) In difesa, nei discorsi e nei pour parler, il nome che circola di più al momento, soprattutto al, è quello di Botman del Lille, il cui arrivo aprirebbe il ventaglio delle possibilità su determinati giocatori. È il caso di Alessio Romagnoli. Alessio Romagnoli ACIl capitano rossonero è lontano dall’accordo con il club e ciò lo porterebbe a svincolarsi a parametro zero nel calciomercatoestivo. Occasione d’oro per la, che secondo Il Corriere dello Sport è pronto ad ingaggiarlo garantendogli 3 milioni di euro più bonus a stagione.

Lavince e Maurizo Sarri ... si libera. I bianco - azzurri centrano il quarto risultato utile ... Il gol di Ciro Immobile su rigore nel primo tempola gara sui giusti binari per gli uomini di ...Contro la, in Coppa Italia, si è scatenato anche Leao: un gol, bellissimo, e un assist, ovviamente per Giroud. Uno accelera e fa il vuoto, l'altro finisce il lavoro, mentre Brahim danza alle ...Lo spagnolo ha dato la scossa contro l’Inter e il francese ha ribaltato il derby in tre minuti. Contro la Lazio, in Coppa Italia, si è scatenato anche Leao: un gol, bellissimo, e un assist, ovviamente ...Correa appena si è trasferito all'Internazionale ha dato subito il suo contributo mettendo a segno una doppietta ... un altro calciatore che in questi cinque anni da allenatore della Lazio gli ha dato ...