La Juve vuole chiudere il cerchio Spareggio Champions con la Dea (Di domenica 13 febbraio 2022) L'ultima sconfitta di Allegri proprio con l'Atalanta all'andata: stavolta però c'è Vlahovic e manca Zapata di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) L'ultima sconfitta di Allegri proprio con l'Atalanta all'andata: stavolta però c'è Vlahovic e manca Zapata di PAOLO FRANCI

Advertising

MarxKarletto : - GianLeopold : RT @Bossebbasta2: In sostanza: - Il Milan vuole, ma non può. - Il Napoli può, ma non vuole. - La juve vorrebbe, ma è troppo tardi Lo scud… - MorettiPd : RT @Bossebbasta2: In sostanza: - Il Milan vuole, ma non può. - Il Napoli può, ma non vuole. - La juve vorrebbe, ma è troppo tardi Lo scud… - MicheleDiGenn10 : RT @Bossebbasta2: In sostanza: - Il Milan vuole, ma non può. - Il Napoli può, ma non vuole. - La juve vorrebbe, ma è troppo tardi Lo scud… - salvoguida23 : RT @Bossebbasta2: In sostanza: - Il Milan vuole, ma non può. - Il Napoli può, ma non vuole. - La juve vorrebbe, ma è troppo tardi Lo scud… -