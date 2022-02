La frase shock di Cutrone a Cragno ripresa dalle telecamere: (Di domenica 13 febbraio 2022) La partita tra Empoli e Cagliari è terminata per 1 a 1. Una divisione della posta che ha soddisfatto entrambe le squadre, ma nonostante questo al Castellani si è verificato un episodio decisamente ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) La partita tra Empoli e Cagliari è terminata per 1 a 1. Una divisione della posta che ha soddisfatto entrambe le squadre, ma nonostante questo al Castellani si è verificato un episodio decisamente ...

Ultime Notizie dalla rete : frase shock La frase shock di Cutrone a Cragno ripresa dalle telecamere: ... Alessio Cragno , parlando con i compagni ha indirizzato all'estremo difensore rossoblù una frase decisamente offensiva: "Ca**o di balbuziente di m**da ". Il fatto è emerso grazie alle immagini delle ...

Cutrone Cragno, frase shock dell'attaccante: "Balbuziente di m***a" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Patrick Cutrone, attaccante dell'Empoli, protagonista di un brutto episodio in Empoli - Cagliari. La frase rivolta al portiere Non sempre il calcio trasmette messaggi positivi. Oggi, dopo la sostituzione, Patrick Cutrone si è reso protagonista di un gesto deprecabile: l'attaccante dell'Empoli ha ...

Cutrone Cragno, frase shock dell’attaccante: «Balbuziente di m***a» Non sempre il calcio trasmette messaggi positivi. Oggi, dopo la sostituzione, Patrick Cutrone si è reso protagonista di un gesto deprecabile: l’attaccante dell’Empoli ha insultato il portiere del ...

