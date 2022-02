La forza della 62enne di Bari che dopo 38 anni denuncia le violenze del marito (Di domenica 13 febbraio 2022) Un incubo durato 38 anni. 38 anni passati tra soprusi e violenze, tra botte e calci, tra abusi fisici e psicologici. È il dramma vissuto da una 62enne di Bari che ha avuto, alla fine, la forza di denunciare il marito di 66 anni dopo tutto questo tempo. E che grazie alla recente normativa introdotta con il Codice Rosso – che prevede una ‘corsia’ veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori – è riuscita a portare l’uomo a processo in tempi brevissimi. La forza della 62enne di Bari che dopo 38 anni denuncia il marito per ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Un incubo durato 38. 38passati tra soprusi e, tra botte e calci, tra abusi fisici e psicologici. È il dramma vissuto da unadiche ha avuto, alla fine, ladire ildi 66tutto questo tempo. E che grazie alla recente normativa introdotta con il Codice Rosso – che prevede una ‘corsia’ veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori – è riuscita a portare l’uomo a processo in tempi brevissimi. Ladiche38ilper ...

