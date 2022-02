La crisi ucraina spiegata in pillole | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) Di cosa parliamo quando parliamo di? Proviamo, una volta per tutte, in estrema sintesi, a fare chiarezza. Il contesto L’è una Repubblica semipresidenziale di 44 milioni di abitanti, nell’orbita sovietica dal 1922 e indipendente dal 1991, dopo la Caduta del Muro di Berlino. Si divide sostanzialmente in due: la parte ovest, storicamente vicina all’Occidente e a forte componente cattolica; la parte est, tradizionalmente ortodossa e filorussa: il cosiddetto Donbass. Il precedente Nel 2014 forze paramilitari penetrarono nella penisdomande e risposteola della Crimea, ufficialmente per sostenere le rivendicazioni della popolazione russofona, annettendo infine la Crimea alla Russia in seguito a un referendum non riconosciuto da Kiev. Per quell’azione Putin sta ancora pagando pesanti sanzioni. Quando...