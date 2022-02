La Coppa Italia dilettanti la decide Marotta, il San Marzano ribalta il Volla (VIDEO e FOTO) (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – “Oh San Marzano” (VIDEO) è il coro che rimbomba al ‘Romeo Menti’ dove i salernitani si sono aggiudicati in rimonta la Coppa Italia dilettanti da quest’anno dedicata al compianto Angelo Zeoli. I blaugrana l’hanno spuntata contro la Virtus Campania, passata in vantaggio con Porcaro, poi raggiunti a fine primo tempo dai marzanesi. Nella ripresa arriva la perla di Marotta, che fissa il risultato sul definitivo 2-1 per gli uomini di Pirozzi. San Marzano-Virtus Campania 2-1 Reti: 18? Porcato, 46? Velotti (SM), 75? Marotta (SM) San Marzano (4-3-3): Palladino; Fernando (72? Franza), Chiariello, Velotti, Dentice; Lettieri, Matute, Nuvoli; Marotta (81? Potenza), ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – “Oh San” () è il coro che rimbomba al ‘Romeo Menti’ dove i salernitani si sono aggiudicati in rimonta lada quest’anno dedicata al compianto Angelo Zeoli. I blaugrana l’hanno spuntata contro la Virtus Campania, passata in vantaggio con Porcaro, poi raggiunti a fine primo tempo dai marzanesi. Nella ripresa arriva la perla di, che fissa il risultato sul definitivo 2-1 per gli uomini di Pirozzi. San-Virtus Campania 2-1 Reti: 18? Porcato, 46? Velotti (SM), 75?(SM) San(4-3-3): Palladino; Fernando (72? Franza), Chiariello, Velotti, Dentice; Lettieri, Matute, Nuvoli;(81? Potenza), ...

Advertising

juventusfc : Il modo migliore per caricarsi verso #AtalantaJuve? Rivivere le emozioni dell'ultima vittoria all'Allianz Stadium… - Eurosport_IT : ?? Coppa Italia 2014 ?? SuperCoppa Italiana 2014 ?? Europa League 2019 ?? Champions League 2021 ?? Euro 2020 ?? Supercopp… - FIGCfemminile : ?????? COPPA ITALIA @SOCIOS ?? ?? La @JuventusFCWomen elimina l'Inter e da appuntamento al Milan in semifinale! ?? ?… - DieR23 : @Malexprojects @ncorrasco Si si esatto è tutti a scassare la minchia che siamo finiti, che perderemo lo sci detto,… - Ilaria1605 : RT @juventusfc: Le #JuventusWomen sono in semifinale di #CoppaItalia! ?? ?? Il racconto di #JuveInter ? -