Juventus U23-Mantova, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria va in scena Juventus U23-Mantova, interessante sfida di metà classifica fra due squadre che vogliono mantenere un posto nei playoff di fine stagione. Il fischio d'inizio all'incontro, valevole per la 26esima giornata del Girone A di Serie C, è in programma alle ore 14:30 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre I bianconeri in questo inizio di 2022 sono apparsi un po' altalenanti. La prima partita dell'anno li ha visti sconfitti nel derby piemontese contro la Pro Vercelli, mentre la giornata successiva sono riusciti a sconfiggere per 1 a 0 la Feralpisalò terza. Nelle ultime due uscite, però, i ragazzi di Zauli non sono andati oltre lo 0-0 contro la Triestina e hanno perso sabato scorso 2-0 contro la Giana Erminio 18esima. Ciononostante i torinesi hanno mantenuto il proprio ...

