Juventus | spunta un nome nuovo per la difesa

(Di domenica 13 febbraio 2022) Calciomercatounper ladei bianconeri in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli Lasta sondando il terreno per un difensore in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nieuwsblad piace Denayer. Il classe ’95 belga è al centro di un vortice di mercato ed è in scadenza con il Lione. Tra le altre anche il Napoli avrebbe messo gli occhi sul belga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Juventus nella lista un altro difensore nel mirino ?? - gilnar76 : Calciomercato Juve: spunta un nuovo nome per la difesa. Tutti i dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - gilnar76 : Kaio Jorge Juve, spunta una nuova destinazione. La risposta del brasiliano #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - CalcioOggi : De Ligt Juve, futuro ancora da decifrare. Spunta il possibile sostituto - Juventus News 24 - gilnar76 : De Ligt Juve, futuro ancora da decifrare. Spunta il possibile sostituto #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus spunta

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercatoun nuovo nome per la difesa dei bianconeri in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli Lasta sondando il terreno per un difensore in vista della prossima stagione. ...... "position": 1, "name": "Calciomercato", "item": "https://www.itasportpress.it/calciomercato/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Botman, non solo il Milan:la" } ] } ...65' - Spunto di Anzolin al limite dell'area e conclusione! Palla di un soffio out. 14.15 - FORMAZIONI UFFICIALI - Juventus U23: Israel; Leo, Riccio, Poli, Anzolin; Miretti, Zuelli; Compagnon, Soule, ...19' - BRIGHENTIIIIIIII!!! JUVE IN VANTAGGIO! 1-0! 17' - JUVE VICINA AL VANTAGGIO! Rasoiata di Compagnon, terminante di poco a lato. 16' - Spunto di Galligani al limite dell'area bianconera, rimpallato ...