Juventus, obiettivo a sorpresa per la difesa: duello con il Milan! (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo il grande colpo Vlahovicdell'ultima sessione invernale, la Juventus è già focalizzata sul prossimo di calciomercato, quello estivo. Lille Sven BotmanSecondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe messo nel mirino un grande nome per la difesa. Si tratta di Sven Botman, da tempo obiettivo principale del Milan e dato da più parti vicino ai rossoneri per la prossima stagione. Soprattutto nel caso in cui dovesse partire De Ligt, la dirigenza juventina potrebbe cercare di fare un tentativo per il centrale olandese del Lille.

