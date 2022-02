Juve, festa Champions: Atalanta a distanza. Allegri esce dalla lotta scudetto senza esserci mai entrato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ammesso che sia mai passato per la mente a qualcuno, la Juventus esce, senza mai esservi entrata, dall’ipotetica lotta per lo scudetto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ammesso che sia mai passato per la mente a qualcuno, lantusmai esservi entrata, dall’ipoteticaper lo...

Advertising

Eurosport_IT : VLAHOVIC-ZAKARIA: FESTA JUVE! ?? I due nuovi acquisti bianconeri sono subito protagonisti: la Juventus batte 2-0 il… - cmdotcom : Juve, festa Champions: Atalanta a distanza. Allegri esce dalla lotta scudetto senza esserci mai entrato… - UmbertoF97 : Piccolo aneddoto: ho tolto la partita all’87esimo (non per scelta mia). La Juve segna poco dopo. Se vi può interess… - mgpg07 : Juve in festa per un pareggio contro l'Atalanta in crisi. Contenti loro... - Domenix84 : @Saretta_Gas87 @ruiu19 Esattamente proprio per quello,poi in quel periodo oltre che loro che festeggiano il campion… -