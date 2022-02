Jennifer Lopez | l' emozionante regalo di Ben Affleck per San Valentino 2022

(Di domenica 13 febbraio 2022)ha parlato delche Benle ha fatto per San; l'attore e regista ha montato una serie di immagini che li ritraggono sulle note della sua On My Way.ha ricevuto una dolce sorpresa da Benin vista di San. L'attore e regista, infatti, ha montato una serie di immagini che li ritraggono sulle note della sua On My Way. A rivelare l'esistenza di questo video personale è stata la star di Marry Me.ha spiegato attraverso la sua JLo Newsletter: "Guardare questo viaggio d'amore che lui ha creato per me, assistere ai suoi inaspettati colpi di scena e vivere qualcosa che può durare per sempre ha commosso il ...

gual89 : Jennifer Lopez è autentica e di cuore, mette in scena tutti i suoi talenti e le sue vulnerabilità, attingendo con o… - VanityFairIt : Ben Affleck è sempre stato un vero romantico... - Noby90840495 : RT @pabaldini: ?? @Corriere @pabaldini #MarilynMag ?? #cinemaalcinema ?? #AssassinioSulNilo #IlDiscorsoPerfetto #MarryMeSposami #LaFieraDelleI… - pabaldini : ?? @Corriere @pabaldini #MarilynMag ?? #cinemaalcinema ?? #AssassinioSulNilo #IlDiscorsoPerfetto #MarryMeSposami… - TheSpaceCinema : Qual è il tuo film per un perfetto appuntamento al cinema? Qualcosa con Jennifer Lopez? ??????????????… -

ha ricevuto una dolce sorpresa da Ben Affleck in vista di San Valentino . L'attore e regista, infatti, ha montato una serie di immagini che li ritraggono sulle note della sua On My Way. ...Con " Marry Me - Sposami "e Owen Wilson rinverdiscono - purtroppo senza vivacità - la tradizione della commedia romantica in cui tutti gli indizi sono sfavorevoli alla nascita di un amore vero e sincero, e ...Una sorpresa che le ha «sciolto il cuore». È il regalo (in anticipo) che Ben Affleck ha dedicato all'amata Jennifer Lopez per San Valentino. Una dichiarazione che è un pezzo della loro lunga storia ...Jennifer Lopez ha parlato del regalo che Ben Affleck le ha fatto per San Valentino 2022; l'attore e regista ha montato una serie di immagini che li ritraggono sulle note della sua On My Way.