Italia, dopo anni e anni di segnalazioni, il ponte è crollato. Il Video del disastro (Di domenica 13 febbraio 2022) Il terrificante Video a fine articolo. PAGLIETA - È crollato il ponte Guastacconcio a Paglieta, l'interdizione al traffico disposta nelle scorse settimane ha evitato il peggio in termini di danni alle persone. Il ponte era stato chiuso e interdetto al traffico lo scorso 18 dicembre 2021 perchè, a seguito dei monitoraggi periodici effettuati dai tecnici della provincia, era stato notato un abbassamento. L'amministrazione provinciale di Chieti si stringe attorno alla comunità di Paglieta e al sindaco, Ernesto Graziani per il grave fatto accaduto stamane che ha visto il crollo del ponte Guastacconcio. «La chiusura del ponte prima a causa delle criticità riscontrate e il crollo ora - si legge in una nota dell'amministrazione provinciale - ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 febbraio 2022) Il terrificantea fine articolo. PAGLIETA - ÈilGuastacconcio a Paglieta, l'interdizione al traffico disposta nelle scorse settimane ha evitato il peggio in termini di dalle persone. Ilera stato chiuso e interdetto al traffico lo scorso 18 dicembre 2021 perchè, a seguito dei monitoraggi periodici effettuati dai tecnici della provincia, era stato notato un abbassamento. L'amministrazione provinciale di Chieti si stringe attorno alla comunità di Paglieta e al sindaco, Ernesto Graziani per il grave fatto accaduto stamane che ha visto il crollo delGuastacconcio. «La chiusura delprima a causa delle criticità riscontrate e il crollo ora - si legge in una nota dell'amministrazione provinciale - ...

