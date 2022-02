Inter, Lautaro a secco e poco incisivo: ora col Liverpool rischia il posto (Di domenica 13 febbraio 2022) Anche contro il Napoli, Lautaro non ha segnato e non è stato incisivo. Ora rischia il posto contro il Liverpool Non ha trovato il gol neanche ieri Lautaro Martinez che, in campionato, non va a segno dal 17 dicembre, quando siglò il 4 a 0 definitivo contro la Salernitana. Ieri – scrive La Gazzetta dello Sport – il Toro è stato al di sotto della linea di galleggiamento, mai incisivo, ma un serio pericolo. Ora, per la partita di Champions con il Liverpool, Inzaghi dovrà decidere se rinnovare la fiducia all’argentino o puntare invece su Sanchez. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Anche contro il Napoli,non ha segnato e non è stato. Orailcontro ilNon ha trovato il gol neanche ieriMartinez che, in campionato, non va a segno dal 17 dicembre, quando siglò il 4 a 0 definitivo contro la Salernitana. Ieri – scrive La Gazzetta dello Sport – il Toro è stato al di sotto della linea di galleggiamento, mai, ma un serio pericolo. Ora, per la partita di Champions con il, Inzaghi dovrà decidere se rinnovare la fiducia all’argentino o puntare invece su Sanchez. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

