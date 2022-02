Infortuni Napoli: Dopo Politano si ferma anche Lobotka (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Napoli perde per Infortunio Politano e Lobotka. Per entrambi i calciatori si tratta di problemi muscolari, in dubbio per l’Europa League. Politano è uscito già nel primo tempo della sfida Napoli-Inter, a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il giocatore ha provato a restare in campo ma alla fine si è dovuto arrendere. Lobotka ha giocato l’intero match, ma a fine gara ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Gli Infortuni di Lobotka e Politano saranno valutati nei prossimi giorni, per capire se possono essere disponibili per la sfida di giovedì in Europa League col Barcellona. L’assenza di Politano è quella che preoccupa di più, anche perché sulla ... Leggi su napolipiu (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilperde per. Per entrambi i calciatori si tratta di problemi muscolari, in dubbio per l’Europa League.è uscito già nel primo tempo della sfida-Inter, a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il giocatore ha provato a restare in campo ma alla fine si è dovuto arrendere.ha giocato l’intero match, ma a fine gara ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra. Glidisaranno valutati nei prossimi giorni, per capire se possono essere disponibili per la sfida di giovedì in Europa League col Barcellona. L’assenza diè quella che preoccupa di più,perché sulla ...

Advertising

Theo19893 : @dome19641 @Alex_Cavasinni @MarcoKappa11 Aver giocato sempre con la squadra titolare, zero infortuni e zero casi co… - ShittyChannelYT : Ognuno merita il posto che si ritrova in classifica.Napoli e Milan per mesi hanno avuto solo 11 giocatori contati e… - Nai1926_ : @cibidibidebe @Fabio_FCIM1908 @FBiasin A vabbè noi se avevamo Maradona voi neanche scendete in campo stasera. Gli i… - MarcoEs08344654 : @PresMoratti Giusto ,meglio urlare culo quello che ha avuto l'inter x tutto il campionato rispetto a Napoli è Milan… - aldebara_n : Fermo restando che il Napoli, nonostante infortuni e Coppa d'Africa ha giocato con gran campionato, oggi ha dimost… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Napoli Non solo Politano, infortunio anche per Lobotka! La SSC Napoli: risentimento alla coscia destra Napoli, infortuni per Politano e Lobotka Due brutte notizie per Spalletti, che oltre Politano dovrà valutare anche Lobotka in vista della gara di Europa League contro il Barcellona in programma il ...

Positano, si lavora per l'elisoccorso: e se si sfruttasse il molo? ...e interventi del personale sanitario in spiaggia probabilmente dovuti a colpi di Sole o infortuni a ... anche per la distanza da nosocomi ben attrezzati come a Napoli o Salerno.

Infortuni Napoli: Dopo Politano si ferma anche Lobotka napolipiu.com Infortuni Napoli: Dopo Politano si ferma anche Lobotka Il Napoli perde per infortunio Politano e Lobotka. Per entrambi i calciatori si tratta di problemi muscolari, in dubbio per l’Europa League. Politano è uscito già nel primo tempo della sfida ...

Bini: "Napoli grande squadra al completo. Per l'Inter sarà difficilissima" (Inter-News) Se ritorna a essere tale, senza infortuni o COVID-19, penso sia l’avversario più difficile, anche del Milan" Intervistato da Radio Marte, l'ex difensore dell'Inter Graziano Bini ha ...

per Politano e Lobotka Due brutte notizie per Spalletti, che oltre Politano dovrà valutare anche Lobotka in vista della gara di Europa League contro il Barcellona in programma il ......e interventi del personale sanitario in spiaggia probabilmente dovuti a colpi di Sole oa ... anche per la distanza da nosocomi ben attrezzati come ao Salerno.Il Napoli perde per infortunio Politano e Lobotka. Per entrambi i calciatori si tratta di problemi muscolari, in dubbio per l’Europa League. Politano è uscito già nel primo tempo della sfida ...(Inter-News) Se ritorna a essere tale, senza infortuni o COVID-19, penso sia l’avversario più difficile, anche del Milan" Intervistato da Radio Marte, l'ex difensore dell'Inter Graziano Bini ha ...