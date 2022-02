In Burkina Faso i militari francesi hanno ucciso 40 combattenti ritenuti tra gli autori di un attacco terroristico avvenuto martedì in Benin

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: In Burkina Faso i militari francesi hanno ucciso 40 combattenti ritenuti tra gli autori di un attacco terroristico avvenuto mar… - ItalianPolitics : RT @ilpost: In Burkina Faso i militari francesi hanno ucciso 40 combattenti ritenuti tra gli autori di un attacco terroristico avvenuto mar… - ilpost : In Burkina Faso i militari francesi hanno ucciso 40 combattenti ritenuti tra gli autori di un attacco terroristico… - LauraGi63815697 : RT @SMaurizi: 4. quando gli Enrico Letta e le Quartapelle dicono #PD deve essere atlantista, intendono 'ultra-atlantista': 20 anni in #Afgh… - laboescapes : Burkina Faso: la sconfitta di Kaboré – Progetto Melting Pot Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Burkina Faso

Il Post

According to the papally - sponsored humanitarian agency Aid to the Church in Need, a minor seminary in easternwas attacked on the night of Feb. 10 - 11 by unidentified armed jihadists. 'Aid to the Church in Need (ACN) has received the sad news that the minor seminary Saint Kisito de Bougui, in ...Hanno dichiarato di essere originari di Costa d'Avorio, Guinea Cornakry,e Sierra Leone. Nel pomeriggio 94 migranti sono stati soccorsi, nelle acque antistanti l'isola, da una ...I militari dell’esercito francese hanno ucciso 40 combattenti che avrebbero partecipato a un attacco terroristico avvenuto martedì in Benin contro una pattuglia di guardie del parco nazionale al ...Sport - Il calciatore del Camerun , impegnato nella notte in Coppa d'Africa contro il Burkina Faso, è stato protagonista di una papera colossale. Su un cross di un avversario, l'estremo difensore è ...