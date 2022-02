In arrivo Be My Voice | il film sulla condizione femminile in Iran

Advertising

arianna20032000 : RT @globalistIT: - globalistIT : - santoverduci : in arrivo su Chili, il film inedito per la prima volta doppiato in italiano. Edizione italiana a cura della Sanver… - santoverduci : Edizione italiana Sanver Production LTD. Direttore del doppiaggio, traduzione, adattamento dialoghi e casting voice… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Voice

Globalist.it

...si innamorarono di quella voce straordinaria che le avrebbe fruttato il soprannome di The(sì,...15 il documentario Whitney Houston (disponibile anche su Now) ed è inWhitney Houston In ...Quando dieci anni fa arrivò la notizia della scomparsa di Whitney Houston , soprannominata The, come in Italia chiamiamo anche Frank Sinatra, rimasi sbalordita. Non riuscivo a comprendere ...Il 7 marzo 2022 – simbolicamente alla vigilia della “Giornata internazionale della donna” – uscirà nelle sale italiane “Be My Voice”, il film documentario diretto da Nahid Persson che racconta la ...Walter Sterbini, l’artista sangiovannese che è arrivato in finale alla trasmissione di Rai Uno "The Voice Senior", insieme ad un gruppo di amici, ha organizzato alcuni spettacoli nel corso dei quali ...