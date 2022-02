Ilona Staller a L’Isola dei Famosi: “Ecco come mio figlio ha scoperto del mio lavoro” (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilona Staller sarà una delle nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi targata Mediaset. Intervistata da Il Corriere della Sera ha confessato che “le piacerebbe moltissimo partecipare” e di aver già sperimentato altri reality all’estero, fra Inghilterra, Ungheria e Argentina. “Se mi piacerebbe partecipare ad un reality? Moltissimo. Ne ho già fatti all’estero, Bailando Por Un Sueño in Argentina, l’inglese The Farm e l’ungherese Celeb Vagyok, girato in Sudafrica. In Italia mi piacerebbe il Grande Fratello Vip oppure L’Isola dei Famosi”. Detto, fatto. Ilona Staller in Honduras seguirà le orme dei suoi colleghi Rocco Siffredi, Malena ed Eva Henger. Ma contrariamente a quanto trapelato nelle scorse settimane non parteciperà insieme al ... Leggi su biccy (Di domenica 13 febbraio 2022)sarà una delle nuove concorrenti dedeitargata Mediaset. Intervistata da Il Corriere della Sera ha confessato che “le piacerebbe moltissimo partecipare” e di aver già sperimentato altri reality all’estero, fra Inghilterra, Ungheria e Argentina. “Se mi piacerebbe partecipare ad un reality? Moltissimo. Ne ho già fatti all’estero, Bailando Por Un Sueño in Argentina, l’inglese The Farm e l’ungherese Celeb Vagyok, girato in Sudafrica. In Italia mi piacerebbe il Grande Fratello Vip oppuredei”. Detto, fatto.in Honduras seguirà le orme dei suoi colleghi Rocco Siffredi, Malena ed Eva Henger. Ma contrariamente a quanto trapelato nelle scorse settimane non parteciperà insieme al ...

