Iliad | si va verso il cambio epocale | influirà sui clienti?

(Di lunedì 14 febbraio 2022)è pronta a rivoluzionare tutto in Italia a seguito di una grossa decisione:anche sui? Il mondo delle telecomunicazioni potrebbe essere sconvolto nuovamente da. Infatti la compagnia è pronta ad una delle acquisizioni più importanti della sua storia. La conferma del Ceo toglie ogni dubbio: cosa sta succedendo. La novità per il conveniente operatore telefonica (Via Screenshot)Dopo mesi di voci ed indiscrezioni una grande rivoluzione potrebbe colpire il mondo della telefonia mobile. Infattisarebbe pronta ad acquisire il 100% di Vodafone Italia. Una notizia bomba, visto che fino ad oggi si parlava solamente di una collaborazione intensa. Invece il CEO dell’operatore telefonico sarebbe pronto ad avanzare la prima offerta ufficiale nei confronti del ...

Advertising

paolo_r_2012 : RT @milafiordalisi: #vodafone che rifiuta l'offerta da 11 miliardi di #iliad. Cambi al vertice di #WindTre. #Tim e #OpenFiber verso un acco… - viciocort : RT @milafiordalisi: #vodafone che rifiuta l'offerta da 11 miliardi di #iliad. Cambi al vertice di #WindTre. #Tim e #OpenFiber verso un acco… - Fra7russo : RT @milafiordalisi: #vodafone che rifiuta l'offerta da 11 miliardi di #iliad. Cambi al vertice di #WindTre. #Tim e #OpenFiber verso un acco… - mmachiavelli : RT @milafiordalisi: #vodafone che rifiuta l'offerta da 11 miliardi di #iliad. Cambi al vertice di #WindTre. #Tim e #OpenFiber verso un acco… - milafiordalisi : #vodafone che rifiuta l'offerta da 11 miliardi di #iliad. Cambi al vertice di #WindTre. #Tim e #OpenFiber verso un… -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad verso

... attraverso un apposita nota, di aver ' sempre comunicato in modo chiaro e trasparentei consumatori e riteniamo che il contenuto della proposta per la fibracosì come la sua ...Nello specifico, il bundle messo a disposizione dell'utente dall' offertaGiga 80 include: minuti illimitati per effettuare chiamatetutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa; sms ...Di tutta risposta, Iliad ha pubblicato una nota dove spiega che ha sempre: “Comunicato in modo chiaro e trasparente verso i nostri clienti. Raccogliamo ogni spunto che riteniamo utile a migliorare“.La Giga 80 nel corso di queste settimane ha sostituito nei listini di Iliad la tariffa Giga 50. I clienti che scelgono questa promozione potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS da ...