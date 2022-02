“Il salario minimo” al centro della nuova puntata di PresaDiretta (Di domenica 13 febbraio 2022) Riccardo IaconaROMA – Torna PresaDiretta con la seconda puntata dedicata al mondo del lavoro, malpagato e sfruttato, lunedì 14 febbraio, in prima serata su Rai 3. Le fragilità dei lavoratori italiani, in ogni settore: dalla logistica all’industria, dai professionisti ai tirocinanti, dal commercio agli stagionali. Gli stipendi bassi, la precarietà delle condizioni di lavoro, la giungla dei contratti, gli incidenti e le morti, i licenziamenti selvaggi e le difficoltà nella ricerca di un’occupazione. E poi la finanza che detta le sue regole sul mercato del lavoro e la spregiudicatezza dei grandi fondi speculativi. Il dibattito sul salario minimo è aperto, in Italia e in Europa. Aiuterà i lavoratori? L’Italia è l’unico paese in Europa dove negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti: cosa è successo al nostro mercato del ... Leggi su lopinionista (Di domenica 13 febbraio 2022) Riccardo IaconaROMA – Tornacon la secondadedicata al mondo del lavoro, malpagato e sfruttato, lunedì 14 febbraio, in prima serata su Rai 3. Le fragilità dei lavoratori italiani, in ogni settore: dalla logistica all’industria, dai professionisti ai tirocinanti, dal commercio agli stagionali. Gli stipendi bassi, la precarietà delle condizioni di lavoro, la giungla dei contratti, gli incidenti e le morti, i licenziamenti selvaggi e le difficoltà nella ricerca di un’occupazione. E poi la finanza che detta le sue regole sul mercato del lavoro e la spregiudicatezza dei grandi fondi speculativi. Il dibattito sulè aperto, in Italia e in Europa. Aiuterà i lavoratori? L’Italia è l’unico paese in Europa dove negli ultimi 30 anni i salari sono diminuiti: cosa è successo al nostro mercato del ...

Advertising

Lopinionista : 'Il salario minimo' al centro della nuova puntata di PresaDiretta - CiMi_76 : RT @Presa_Diretta: Le fragilità del mondo del lavoro: i licenziamenti selvaggi e la spregiudicatezza dei grandi Fondi speculativi, la giung… - SoniaOreffice : RT @Presa_Diretta: “IL SALARIO MINIMO” Lunedì 14 febbraio ore 21.20 #Rai3 e in streaming su @RaiPlay, torna #PresaDiretta con la seconda pu… - Steve_the_one_ : @marattin Basta introdurre il salario minimo, genio. In Francia lo hanno introdotto dal 1950 e ammonta a 1600 euro… - icemastromatteo : RT @Presa_Diretta: “IL SALARIO MINIMO” Lunedì 14 febbraio ore 21.20 #Rai3 e in streaming su @RaiPlay, torna #PresaDiretta con la seconda pu… -