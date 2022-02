Il ritorno delle trivelle contro il caro bollette: la nuova mappa del governo per raddoppiare il gas italiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo anni di polemiche e passi indietro, il governo italiano ora è finalmente in grado di tracciare su carta uno dei tesori più importanti del sottosuolo. La mappa pubblicata dal ministero della Transizione ecologica si chiama Pitesai e in più di 200 pagine individua i punti del territorio nazionale in cui sarà possibile avviare la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. Giacimenti di gas sono stati mappati nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, contenuto nel decreto firmato dal ministro Roberto Cingolani poche ore fa, sospendendo di fatto la moratoria del 2019. Un progetto nato sotto il governo Conte I e che allora partì con l’obiettivo di inserire solo vincoli alla ricerca di idrocarburi. Il passo ulteriore spiegato da Cingolani riguarda ... Leggi su open.online (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo anni di polemiche e passi indietro, ilora è finalmente in grado di tracciare su carta uno dei tesori più importanti del sottosuolo. Lapubblicata dal ministero della Transizione ecologica si chiama Pitesai e in più di 200 pagine individua i punti del territorio nazionale in cui sarà possibile avviare la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. Giacimenti di gas sono statiti nell’ambito del Piano per la transizione energetica sostenibilearee idonee, contenuto nel decreto firmato dal ministro Roberto Cingolani poche ore fa, sospendendo di fatto la moratoria del 2019. Un progetto nato sotto ilConte I e che allora partì con l’obiettivo di inserire solo vincoli alla ricerca di idrocarburi. Il passo ulteriore spiegato da Cingolani riguarda ...

Advertising

FuddausS : RT @LaVeritaWeb: Chi spaccia l’abolizione delle mascherine all’aperto per ritorno alla normalità mente. I divieti continuano e le attività… - GiuseppeEvangeo : RT @LaVeritaWeb: Chi spaccia l’abolizione delle mascherine all’aperto per ritorno alla normalità mente. I divieti continuano e le attività… - S_Wandemberg : RT @LaVeritaWeb: Chi spaccia l’abolizione delle mascherine all’aperto per ritorno alla normalità mente. I divieti continuano e le attività… - MyWorld5426 : RT @LaVeritaWeb: Chi spaccia l’abolizione delle mascherine all’aperto per ritorno alla normalità mente. I divieti continuano e le attività… - _CuiProdest : RT @LaVeritaWeb: Chi spaccia l’abolizione delle mascherine all’aperto per ritorno alla normalità mente. I divieti continuano e le attività… -