Il razzismo spiegato a mia figlia | educare alla diversità

(Di domenica 13 febbraio 2022) Immagino che molti avranno seguito il Festival di Sanremo. Per compiacersi delle canzoni (a proposito, quella di Mahmood e Blanco è vittoria meritatissima), per criticare l’intera confezione, per far finta di schifarlo ma in realtà lo si è visto con attenzione maniacale. Nella seconda serata, ad affiancare Amadeus, c’era Lorena Cesarini; è un’attrice di padre italiano e madre senegalese, ha 34 anni e si sta affermando come tra le più promettenti del panorama nostrano. Durante il suo monologo di denuncia su alcuni commenti razzisti per la sua partecipazioneserata sanremese, commuovendosi, ha preso in mano un libro. Quel libro in poche ore ha scalato le classifiche, nonostante sia stato pubblicato quasi venticinque anni fa. Ila mia(La Nave di Teseo, 294 pp., 13 euro) è un libro dello ...