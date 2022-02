Il peso di Dzeko: guarda tutti i gol decisivi del bosniaco (Di domenica 13 febbraio 2022) La rete dell'1 - 1 a Napoli è solo l'ultima di Edin Dzeko ad aver portato punti preziosi all'Inter in questa stagione: eccoli tutti. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 13 febbraio 2022) La rete dell'1 - 1 a Napoli è solo l'ultima di Edinad aver portato punti preziosi all'Inter in questa stagione: eccoli

Advertising

Spina141 : @ariolsz Dzeko è più bravo a dialogare con i compagni, protegge più palloni ed è più tecnico quindi è bravo legare… - FinallySisa : RT @Torrenapoli1: Di Lorenzo su Perisic Elmas dal lato opposto JJ a copertura Con KK e Rrahmani su Dzeko-Lautaro Lobo in regia Anguissa e… - camila_healing : RT @Torrenapoli1: Di Lorenzo su Perisic Elmas dal lato opposto JJ a copertura Con KK e Rrahmani su Dzeko-Lautaro Lobo in regia Anguissa e… - mferrara00 : RT @Torrenapoli1: Di Lorenzo su Perisic Elmas dal lato opposto JJ a copertura Con KK e Rrahmani su Dzeko-Lautaro Lobo in regia Anguissa e… - Luigi733690531 : RT @Torrenapoli1: Di Lorenzo su Perisic Elmas dal lato opposto JJ a copertura Con KK e Rrahmani su Dzeko-Lautaro Lobo in regia Anguissa e… -