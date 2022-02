Il Paradiso Delle Signore cancellato? Fan disperati: la situazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Paradiso Delle Signore cancellato? La soap opera di Rai Uno che tiene compagnia da tanti anni ai telespettatori italiani sta davvero per chiudere i battenti: cosa succede? Sembra davvero che ci siano Delle brutte notizie per tutti i telespettatori della famosa soap opera di Rai Uno che potrebbe anche essere chiusa prima del previsto nonostante il grande seguito che settimana dopo settimana ottiene dal suo fedelissimo pubblico. Il Paradiso Delle SignoreLa stagione che al momento sta andando in onda è la numero sei e mentre il pubblico continua a seguire le puntate, tutti gli attori sono ancora a lavoro per registrare il proseguo della soap opera che di certo come la scorsa stagione tv si fermerà a ridosso Delle ... Leggi su chenews (Di domenica 13 febbraio 2022) Il? La soap opera di Rai Uno che tiene compagnia da tanti anni ai telespettatori italiani sta davvero per chiudere i battenti: cosa succede? Sembra davvero che ci sianobrutte notizie per tutti i telespettatori della famosa soap opera di Rai Uno che potrebbe anche essere chiusa prima del previsto nonostante il grande seguito che settimana dopo settimana ottiene dal suo fedelissimo pubblico. IlLa stagione che al momento sta andando in onda è la numero sei e mentre il pubblico continua a seguire le puntate, tutti gli attori sono ancora a lavoro per registrare il proseguo della soap opera che di certo come la scorsa stagione tv si fermerà a ridosso...

