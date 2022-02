Il mercato delle escort nell’era Covid (Di domenica 13 febbraio 2022) La pandemia di Covid ha influenzato in un modo o nell’altro tutti i settori lavorativi in Italia e nel mondo, compreso quello delle escort. A livello economico non si sono registrate grandi perdite, infatti nel 2019 il business delle escort ha raggiunto la cifra di 4,7 miliardi di euro, un dato in linea con l’anno precedente. Anche il numero di italiani coinvolti e quello delle lavoratrici non sono mutati (rispettivamente 3 milioni di persone, 90.000 lavoratrici stabili e circa 20.000 lavoratrici occasionali). Ciò che è certamente cambiato sono le abitudini e le modalità di fruizione dei servizi offerti dalle escort, vediamo come. Le conseguenze del lockdown A seguito del lockdown e dei divieti degli spostamenti, i servizi che prima erano nelle agenzie e nelle strade ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022) La pandemia diha influenzato in un modo o nell’altro tutti i settori lavorativi in Italia e nel mondo, compreso quello. A livello economico non si sono registrate grandi perdite, infatti nel 2019 il businessha raggiunto la cifra di 4,7 miliardi di euro, un dato in linea con l’anno precedente. Anche il numero di italiani coinvolti e quellolavoratrici non sono mutati (rispettivamente 3 milioni di persone, 90.000 lavoratrici stabili e circa 20.000 lavoratrici occasionali). Ciò che è certamente cambiato sono le abitudini e le modalità di fruizione dei servizi offerti dalle, vediamo come. Le conseguenze del lockdown A seguito del lockdown e dei divieti degli spostamenti, i servizi che prima erano nelle agenzie e nelle strade ...

Advertising

nunantilex : @Azzurra826 @giuseppe_masala @SoniaLaVera che resteranno in attesa delle navi cisterna gnl americane che non arrive… - Lorenzo11122 : @Malakai_24_ @Luissss97 Guardo tutte le partite delle big, stasera guarderò Atalanta Juve e oggi pomeriggio la Roma… - LAVonlus : RT @glfelicetti: “Questo non è il Marocco che amo, gli animali qui al mercato di Marrakech per me non dovrebbero esserci”. Che bello sentir… - gecla5 : RT @glfelicetti: “Questo non è il Marocco che amo, gli animali qui al mercato di Marrakech per me non dovrebbero esserci”. Che bello sentir… - Asso_di_Quadri : I nuovi disoccupati sono anche quei figli costretti a volte a 'altre' decisioni... ...disperati perchè hanno l'età… -