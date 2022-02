Il Lecce rimonta il Benevento e sale in vetta. Moreo salva il Brescia al 90' (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Lecce rimonta il Benevento e balza in testa alla classifica del campionato di Serie B. Campani in vantaggio al 13' grazie all'autogol di Calabresi, pareggio di Strefezza al 40'. Di questo 1 - 1 non ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilile balza in testa alla classifica del campionato di Serie B. Campani in vantaggio al 13' grazie all'autogol di Calabresi, pareggio di Strefezza al 40'. Di questo 1 - 1 non ...

Advertising

sportli26181512 : Il Lecce rimonta il Benevento e sale in vetta. Moreo salva il Brescia al 90': Il Lecce rimonta il Benevento e sale… - PiccoleAquile : UNDER 17 - Grinta Lazio! Contro il Lecce i biancocelesti vincono in rimonta -