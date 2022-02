I Cinefanatici – come prepararsi a San Valentino | quali sono i film romantici più cercati?

Leggi su velvetmag

(Di domenica 13 febbraio 2022) Sanè ormai alle porte. C’è chi sicuramente, in compagnia della propria metà, opterà per la classica cena a lume di candela. E chi, invece, rimarrà a casa indirizzando le proprie aspirazioni sullo streaming, abbandonandosi alla magia delsmo con un semplice click. Fortunatamente, l’offerta di piattaformeNetflix, Prime Video e Disney+ è ricca di contenuti, grazie a un catalogo costantemente aggiornato. E, magari, spulciando tra i diversi titoli a tema, qualcuno deciderà di ripiegare sui classici della rom-com, che hanno contribuito a ridefinire il genere, da sempre colonna portante della settima arte. In particolare, esistono dieci titoli che, stando al gradimento del pubblico,dei veri e propri must da non lasciarsi scappare o da continuare a rivedere. Scopriamoli insieme. San ...