Hussein come Mustafa, dalla foto simbolo alla nuova vita del bambino che leggeva in un cassonetto della spazzatura (Di domenica 13 febbraio 2022) Una foto può fare la differenza. Lo abbiamo imparato con Mustafa, il bambino siriano nato senza arti e salvato dall’Italia. Da una fotografia può nascere una nuova vita, si può voltare pagina. E così anche la vita di Hussein, il bambino siriano che legge un libro sopra un cassonetto della spazzatura in Libano, sembra essere arrivata a un punto di svolta. Hussein, il profugo siriano di 10 anni che legge un libro sopra un cassonetto della spazzatura a Beirut (foto di Rodrigues Mghames) Hussein ha 10 anni, è un profugo siriano rifugiato in Libano. Ha dovuto abbandonare il suo Paese, la ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Unapuò fare la differenza. Lo abbiamo imparato con, ilsiriano nato senza arti e salvato dall’Italia. Da unagrafia può nascere una, si può voltare pagina. E così anche ladi, ilsiriano che legge un libro sopra unin Libano, sembra essere arrivata a un punto di svolta., il profugo siriano di 10 anni che legge un libro sopra una Beirut (di Rodrigues Mghames)ha 10 anni, è un profugo siriano rifugiato in Libano. Ha dovuto abbandonare il suo Paese, la ...

