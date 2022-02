Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Slovacchia sconfigge la Lettonia con un bel 5-2 (Di domenica 13 febbraio 2022) Bella vittoria della Slovacchia nell’ultima giornata del gruppo C di Hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La squadra di Craig Ramsay sconfigge la Lettonia per 5-2 e conquista il primo successo in questi Giochi. In seguito a questo risultato la Slovacchia chiude il girone al terzo posto, mentre i ragazzi di Harijs Vitolins devono accontentarsi dell’ultima posizione. Passano comunque entrambe il turno: le due compagini dovranno ora giocare i play-off per andare a caccia dei quarti di finale. Il primo tempo è equilibrato. Alla rete di Marincin risponde infatti Kenins e i primi venti minuti finiscono in parità (1-1). Nel secondo tempo cambia lo spartito della partita: il gruppo di Ramsay alza il ritmo e prende il largo grazie ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Bella vittoria dellanell’ultima giornata del gruppo C dimaschile alle Olimpiadi Invernali di. La squadra di Craig Ramsaylaper 5-2 e conquista il primo successo in questi Giochi. In seguito a questo risultato lachiude il girone al terzo posto, mentre i ragazzi di Harijs Vitolins devono accontentarsi dell’ultima posizione. Passano comunque entrambe il turno: le due compagini dovranno ora giocare i play-off per andare a caccia dei quarti di finale. Il primo tempo è equilibrato. Alla rete di Marincin risponde infatti Kenins e i primi venti minuti finiscono in parità (1-1). Nel secondo tempo cambia lo spartito della partita: il gruppo di Ramsay alza il ritmo e prende il largo grazie ...

