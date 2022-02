Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | il Canada schianta la Cina e incamera altri 3 punti importanti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo la battuta d’arresto contro gli Stati Uniti, riprende di slancio il cammino delnel torneo maschile didei Giochi Olimpici invernali di, con un rotondo successo sui padroni di casa dellacon il punteggio di 5-0 che permette ai nordamericani di aumentare il proprio bottino diin vista della seconda fase.0-5: i nordamericani mettono subito le cose in chiaro con 3 reti messe a segno già nei primi 10 minuti di gioco. Vanno a segno, infatti, Street dopo 2:09, Tambellini dopo 6:44 e O’Dell dopo 10:06 per un laconico 3-0. La sfida si chiude già qui, ma ilritocca nuovamente lo score con Johnson al 38:03 per il 4-0 e Knight al 46.23 per il ...

... BOB: quarta manche monobob donne - Italia 1 (Giada Andreutti) 04.01, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestyle donne - Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab 05.10,: Canada - ...Alle Olimpiadi di Pechino Usa e Russia si sono già affrontate una volta nel torneo femminile dicon vittoria statunitense per 5 - 0 , ma i momenti in cui gli atleti delle due nazioni ...Dopo la battuta d’arresto contro gli Stati Uniti, riprende di slancio il cammino del Canada nel torneo maschile di hockey ghiaccio dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, con un rotondo ...Vittoria clamorosa per la Finlandia nell’ultima giornata del gruppo C di hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il gruppo di Jukka Jalonen sconfigge in rimonta per 4-3 la ...