Highlights Venezia-Varese 82-93 | basket Serie A1 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ilcon glidi Umana Reyer-Openjobmetis, valida per la 20esima giornata dellaA1di. Continua il periodo nero dei lagunari, che in questa stagione non hanno mai convinto e ora si ritrovano addirittura con soli quattro punti di margine sulla zona retrocessione. 82-93 il risultato finale, che vuol dire quarta sconfitta consecutiva per la Reyer, mentre per, che agganciano proprio gli avversari odierni in classifica, è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite. Di seguito, le azioni salienti della partita. CRONACA e TABELLINO COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ...