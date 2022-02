Highlights Italia-Svizzera 8-4, curling maschile Pechino 2022 (VIDEO) (Di domenica 13 febbraio 2022) I VIDEO Highlights di Italia-Svizzera, match valevole per la settima sessione del torneo di curling maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Prima vittoria per Retornaz e compagni, che superano 8-4 gli svizzeri. Gli azzurri rimangono incollati agli elvetici nel primo tempo e ribaltano la situazione nella ripresa, sfruttando al meglio qualche errore avversario. Dopo quattro sconfitte, l’Italia torna quindi a sorridere, ritrovando fiducia in vista del prosieguo del torneo. Di seguito, le immagini salienti della partita. IL RACCONTO DELLA PARTITA curling, RISULTATI E CLASSIFICHE OLIMPIADI Pechino 2022, IL PROGRAMMA COMPLETO TUTTI I REGOLAMENTI GLI ItaliaNI IN GARA, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Idi, match valevole per la settima sessione del torneo dialle Olimpiadi di. Prima vittoria per Retornaz e compagni, che superano 8-4 gli svizzeri. Gli azzurri rimangono incollati agli elvetici nel primo tempo e ribaltano la situazione nella ripresa, sfruttando al meglio qualche errore avversario. Dopo quattro sconfitte, l’torna quindi a sorridere, ritrovando fiducia in vista del prosieguo del torneo. Di seguito, le immagini salienti della partita. IL RACCONTO DELLA PARTITA, RISULTATI E CLASSIFICHE OLIMPIADI, IL PROGRAMMA COMPLETO TUTTI I REGOLAMENTI GLINI IN GARA, ...

Advertising

juventusfc : Che dite, ci guardiamo gli highlights insieme prima della buonanotte? ?? ?? On demand, su @JuventusTV ?… - sportface2016 : #Pechino2022, gli highlights di #Italia-#Svizzera 8-4: prima vittoria azzurra nel curling maschile (VIDEO)… - Elisaerre19 : RT @SkySport: Sei Nazioni, ora c'è Italia-Inghilterra LIVE su Sky Sport ? #ItaliaInghilterra in DIRETTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena… - QhodwoL : RT @SkySport: Sei Nazioni, ora c'è Italia-Inghilterra LIVE su Sky Sport ? #ItaliaInghilterra in DIRETTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena… - SkySport : Sei Nazioni, ora c'è Italia-Inghilterra LIVE su Sky Sport ? #ItaliaInghilterra in DIRETTA su Sky Sport Uno, Sky Sp… -