Highlights Italia-Inghilterra 0-33 | Sei Nazioni 2022 rugby VIDEO

(Di domenica 13 febbraio 2022) Idi, sfida valevole per la seconda giornata del Seidimaschile. All’Olimpico di Roma l’cede 0-33 e incassa la seconda sconfitta, dopo quella all’esordio contro la Francia. Gli azzurri di Kieran Crowley si trovano subito ad inseguire e non riescono a concretizzare nonostante qualche bella azione offensiva, soprattutto nel secondo tempo. Uomo partita Marcus Smith, che mette a segno una meta e tre trasformazioni su quattro. Ecco le immagini salienti della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA RISULTATI e CLASSIFICA SportFace.

I video highlights di Italia-Inghilterra, sfida valevole per la seconda giornata del Sei Nazioni 2022 di rugby maschile. All'Olimpico di Roma l'Italia cede 0-33 e incassa la seconda sconfitta, dopo ...L'Italia resta in corsa per le semifinali del torneo maschile di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Mattia Giovanella, sostituto di Simone Gonin, ha dato battaglia quest'oggi insieme a ...