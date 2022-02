Hervé Foer | chi è il secondo marito di Drusilla Foer | “Dopo la sua morte non cerco più l’amore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 13 febbraio 2022)era ildi, il personaggio inventato da Gianluca Gori, nato a Siena il 23 luglio 1945 sotto del segno del Leone, approda sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo mella terza serata della kermesse canora per affiancare Amadeus. Ironica, affascinante e divertente,è una donna molto amata sui social, ma pochissimo si conosce della sua vita privata. Fatta eccezione per le rivelazioni fatte proprio dall’attrice che ha raccontato del suo passato amoroso e dei suoi ex Negli anni sono circolati rumors che le attribuivano cinque matrimoni falliti, che la diretta interessata ha smentito dichiarando di essersi sposata solo due volte. Il suo ultimo amore è...