Henri Désiré Landru | il killer che perse la testa

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ghigliottinato il 25 febbraio 1922 per 10 omicidi di donne (più un ragazzo), l’assassino seriale attirava le vittime con modi eleganti. Per poi ucciderle e bruciarle. E la sua personalità resta un enigma. Ogni delitto venne programmato con la meticolosità che aveva appreso, al Politecnico, quando studiava ingegneria.venne riconosciuto colpevole di 11 omicidi - 10 donne e il figlio di una di loro - ma, vero serial, resta il dubbio che abbia messo mano in altri 62 delitti sui quali la giustizia non ritenne di approfondire, limitandosi a citarli come ipotesi non confermate da prove. Quando, il 25 febbraio 1922 - cento anni fa - fu accompagnato alla ghigliottina, i giornali prepararono un’edizione straordinaria che oscurò l’apertura delle trattative di pace, alla fine della Prima guerra ...