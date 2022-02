Green pass e obbligo sul posto di lavoro, ecco cosa cambia dal 15 febbraio (occhio alle sanzioni) (Di domenica 13 febbraio 2022) Mentre i contagi da Covid sono in calo e alcune misure per contenere la pandemia sono già state allentate, come è avvenuto nella scuola e per quanto riguarda l'uso delle mascherine all'aperto, altre restrizioni invece devono ancora entrare in vigore, come l'obbligo di Green pass rafforzato o Super Green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età da martedì 15 febbraio. Da dopodomani entra dunque in vigore l'obbligo di certificato verde rafforzato - diventato illimitato per chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi di vaccino - per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. "L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Mentre i contagi da Covid sono in calo e alcune misure per contenere la pandemia sono già statentate, come è avvenuto nella scuola e per quanto riguarda l'uso delle mascherine all'aperto, altre restrizioni invece devono ancora entrare in vigore, come l'dirafforzato o Superper i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età da martedì 15. Da dopodomani entra dunque in vigore l'di certificato verde rafforzato - diventato illimitato per chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi di vaccino - per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di. "L'non sussiste in caso di accertato pericolo ...

