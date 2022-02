Gli italiani si informano in rete anche sull’economia e la finanza

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il 37,1% degli– più precisamente, della classe dirigente italiana – cerca su Internet l’informazione economica che gli occorre. Quindi lanon è solo il luogo dove cercare notizie generali, leggere, di gossip, di sport manotizie approfondite e complesse. Lo rivela un’indagine di Gpf Inspiring Research realizzata su incarico di Economy Group per scandagliare le esigenze del pubblico verso il settore dell’editoria nel quale operano le testate del gruppo. L’indagine, che ha interpellato un campione di 300 persone con il criterio qualitativo, ha dato risposte sorprendenti. Questi lettori, che per il 60% siinsulle notizie economiche con cadenza almeno settimanale, non si accontentano di informazioni dozzinali ma cercano notizie analitiche, precise e ...