Gli ascolti del sabato | nuovo boom per C’è posta per te

(Di domenica 13 febbraio 2022) Come saranno andati glidelsera il 12 febbraio 2022? I dati auditel, per l’ennesima volta, premiano Maria de Filippi come regina delsera con un altroper C’èper te: più di 5 milioni di spettatori davanti alla tv per una puntata che ha fanno molto discutere il pubblico sui social. Puntata che si è aperta tra l’altro, all’insegna del Grande Fratello VIP 6, con uno spottone di Maria per il reality di Canale 5. Tra gli ospiti infatti, non solo Luciana Littizzetto ma anche due ex protagonisti del reality di Signorini. Della serie: diamo spazio si a un volto Rai, ma poi ti becchi anche i vipponi fuoriusciti, come direbbe il direttore di Chi. E così ecco Francesca Cipriani, con il suo Alessandro e il man, Alex Belli, al quale va dato atto ( non solo di aver reso questa ...

Advertising

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Antivirus. “Ranucci è il virus che divora la Rai” (Libero, 2.2). Fa troppi ascolti, mettend… - Raiofficialnews : Gli #AscoltiTv della quarta serata di #Sanremo2022 ?? - VelvetMagIta : Chi ha vinto gli ascolti tv sabato 12 febbraio 2022 in prime time - silvia97450212 : @Candemina1 @magmar671 @DiziTV07 Beh, si roderanno il fegato mentre faranno aumentare gli ascolti ???????? - EMMABROCCATI : RT @cherrybovd: quando la gente si chiede perché gli ascolti di alcuni programmi siano aumentati così tanto #propagandalive @Tananai5 https… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ascolti

Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominatotv in prime time di ieri sabato 12 febbraio 2022 ? Nello scontro tra due amici - concorrenti: Maria De Filippi e Carlo Conti . Su RaiUno è andato in scena l'atto finale di Tali e Quali , ...H a fatto registrareda record (4milioni e il 20% di share) venerdì sera per la prima puntata di Fosca Innocenti. ... ha convinto meno l'accento fiorentino con cuiattori recitano ad Arezzo. ...Come saranno andati gli ascolti del sabato sera il 12 febbraio 2022? I dati auditel, per l’ennesima volta, premiano Maria de Filippi come regina del sabato sera con un altro boom per C’è posta per te: ...Dopo il grande successo della scorsa settimana con il record di ascolti storico per il programma di Rai 3 ... le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio i nomi di tutti gli ospiti che vedremo ...