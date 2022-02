Giustizia, Giulia Bongiorno: “Cdm va demolito e ricostruito” (Di domenica 13 febbraio 2022) La senatrice Giulia Bongiorno, avvocato di fama ed esperienza, esprime il suo giudizio a Skytg24 dopo la riforma approvata dal governo: "Il Csm non va ritinteggiato. Va demolito e ricostruito" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 13 febbraio 2022) La senatrice, avvocato di fama ed esperienza, esprime il suo giudizio a Skytg24 dopo la riforma approvata dal governo: "Il Csm non va ritinteggiato. Va" L'articolo proviene da Firenze Post.

