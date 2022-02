Giustizia, Bongiorno “Compito difficile per ministro Cartabia” (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io credo che il ministro Cartabia abbia avuto un Compito difficilissimo, si ritrovava nella maggioranza con sensibilità estremamente diverse sulla Giustizia. Laddove si trattava di trovare una sintesi di norme procedurali, il risultato sia stato soddisfacente: è un ministro sempre pronto ad ascoltare e credo non avrà difficoltà a prendere atto dell’esigenza di cambiamenti della riforma, che non è blindata”. Lo ha detto la senatrice Giulia Bongiorno, intervenuta a Sky TG 24 a proposito della riforma della Giustizia. “Quando una casa è diroccata, va demolita e ricostruita. E io credo che il Csm non vada ritinteggiato ma demolito e ricostruito – sottolinea Bongiorno – Penso che si debba fare il nome di due magistrati per bene che non ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io credo che ilabbia avuto undifficilissimo, si ritrovava nella maggioranza con sensibilità estremamente diverse sulla. Laddove si trattava di trovare una sintesi di norme procedurali, il risultato sia stato soddisfacente: è unsempre pronto ad ascoltare e credo non avrà difficoltà a prendere atto dell’esigenza di cambiamenti della riforma, che non è blindata”. Lo ha detto la senatrice Giulia, intervenuta a Sky TG 24 a proposito della riforma della. “Quando una casa è diroccata, va demolita e ricostruita. E io credo che il Csm non vada ritinteggiato ma demolito e ricostruito – sottolinea– Penso che si debba fare il nome di due magistrati per bene che non ...

Advertising

LegaSalvini : Giulia #Bongiorno (Resp. Dipartimento Giustizia - Lega): “Quanto approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi in ma… - LaNotifica : Giustizia, Bongiorno “Compito difficile per ministro Cartabia” - vivereitalia : Giustizia, Bongiorno 'Compito difficile per ministro Cartabia' - bennyfiorini : RT @LegaSalvini: Giulia #Bongiorno (Resp. Dipartimento Giustizia - Lega): “Quanto approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi in materia d… - messina_oggi : Giustizia, Bongiorno “Compito difficile per ministro Cartabia”ROMA (ITALPRESS) - 'Io credo che il ministro Cartabia… -