Ginnastica, Serie A 2022: pagelle prima tappa. Andreoli, trave da top mondiale! Asia D’Amato solida, Alice spacca staggi (Di domenica 13 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio si è disputata la prima tappa della Serie A1 2022 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito le pagelle delle atlete italiane che si sono messe maggiormente in luce al PalaRossini di Ancona. ANGELA Andreoli: 9. Esordio da senior, porta in gara un esercizio alla trave dall’esorbitante D Score di 6.5. Giusto per spiegare meglio la difficoltà di quella prova: alle Olimpiadi di Tokyo 2020 soltanto la cinese Guan Chenchen (poi vincitrice della medaglia d’oro), aveva una nota di partenza superiore (6.6). Vero che è cambiato il Codice dei Punteggi, ma i parametri non sono totalmente saltati. La 15enne ha nelle gambe qualcosa di incredibiile e peccato che abbia commesso una piccola sbavatura, altrimenti ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio si è disputata ladellaA1diartistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito ledelle atlete italiane che si sono messe maggiormente in luce al PalaRossini di Ancona. ANGELA: 9. Esordio da senior, porta in gara un esercizio alladall’esorbitante D Score di 6.5. Giusto per spiegare meglio la difficoltà di quella prova: alle Olimpiadi di Tokyo 2020 soltanto la cinese Guan Chenchen (poi vincitrice della medaglia d’oro), aveva una nota di partenza superiore (6.6). Vero che è cambiato il Codice dei Punteggi, ma i parametri non sono totalmente saltati. La 15enne ha nelle gambe qualcosa di incredibiile e peccato che abbia commesso una piccola sbavatura, altrimenti ...

