Giappone | Cia e Jief siglano l’intesa per il rilancio dell’agroalimentare italiano

(Di domenica 13 febbraio 2022) Eccellenze agroalimentari Made in Italy e agriturismi, digitale e sostenibilità alimentare, gli asset del nuovo protocollo d’intesa, biennio 2022-2024, siglato tra Cia-Agricoltori Italiani e la Japan Italy Economic Federation () per cogliere le nuove sfide post pandemia, grazie anche alla crescita dell’export agroalimentarenel Paese del Sol Levante (+15% nel 2021 rispetto all’anno precedente). In videoconferenza, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Tokyo, Gianluigi Benedetti, la firma sul rinnovo del partenariato da parte dei presidenti Dino Scanavino per Cia e Daniele di Santo per. Dal 2017,tra Cia e, organizzazione della comunità imprenditorialese con interessi verso l’Italia, è motore di tante iniziative strategiche a sostegno e ...