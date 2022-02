Genoa - Salernitana, le pagelle: Destro e Bonazzoli decisivi, 6,5. Dragusin affonda: 5 (Di domenica 13 febbraio 2022) Su Bonazzoli nulla può fare: per il resto svolge il suo compito senza affanni. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 febbraio 2022) Sunulla può fare: per il resto svolge il suo compito senza affanni. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

SkySport : ???? SERIE A - 25^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 15:00 ? ?? EMPOLI-CAGLIARI 1-1 ? ?? GENOA-SALERNIT… - Bonetti : Genoa BB and AB (before Blessin and after Blessin) Before Blessin: Fiorentina 6-0 Genoa Milan 3-1 Genoa Genoa 0-1… - calciomercatoit : ?? La #Salernitana non va oltre al pareggio, valutazioni in corso su #Colantuono: tra i possibili sostituti anche… - TuttoSalerno : [Photogallery ] - Genoa - Salernitana: le foto del match - ParliamoDiNews : Calcio: Serie A, Genoa-Salernitana 1-1 – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra ##CovidAddio? #Sanremo2022… -