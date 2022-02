Genoa-Salernitana 1-1: un pari che non serve a nessuno (Di domenica 13 febbraio 2022) Termina 1-1 lo scontro salvezza tra Genoa e Salernitana. Un pareggio che di fatto condanna quasi definitivamente le due squadre alla retrocessione in Serie B. Bene i rossoblù che approcciano meglio l’incontro andando in vantaggio con Destro. Nella ripresa, si svegliano i granata che pareggiano con Bonazzoli. Nella ripresa, la Salernitana prova a fare la partita, ma il risultato non cambia. Torino-Venezia- 1-2: la Serenissima vince in trasferta L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 febbraio 2022) Termina 1-1 lo scontro salvezza tra. Un pareggio che di fatto condanna quasi definitivamente le due squadre alla retrocessione in Serie B. Bene i rossoblù che approcciano meglio l’incontro andando in vantaggio con Destro. Nella ripresa, si svegliano i granata che pareggiano con Bonazzoli. Nella ripresa, laprova a fare la partita, ma il risultato non cambia. Torino-Venezia- 1-2: la Serenissima vince in trasferta L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

