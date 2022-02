Furio Valcareggi ricorda babbo Ferruccio a Coverciano (Di domenica 13 febbraio 2022) Firenze, 13 febbraio 2022 " "Caro babbo, nel giorno del tuo compleanno sono venuto al Museo del Calcio perché questa è la tua casa". Furio Valcareggi ha fatto visita al Museo del Calcio, soffermandosi,... Leggi su lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Firenze, 13 febbraio 2022 " "Caro, nel giorno del tuo compleanno sono venuto al Museo del Calcio perché questa è la tua casa".ha fatto visita al Museo del Calcio, soffermandosi,...

Ultime Notizie dalla rete : Furio Valcareggi Furio Valcareggi ricorda babbo Ferruccio a Coverciano Firenze, 13 febbraio 2022 " "Caro babbo, nel giorno del tuo compleanno sono venuto al Museo del Calcio perché questa è la tua casa". Furio Valcareggi ha fatto visita al Museo del Calcio, soffermandosi, in particolare, davanti alla giacca della divisa indossata dal padre, Ferruccio , agli Europei del 1968, vinti dall'Italia. Firenze,...

