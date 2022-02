Frosinone-Como | formazioni e dove vederla

(Di domenica 13 febbraio 2022) Mercoledì 16 Febbraio 2022 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 18:30 si disputerà la partitavalida per la 23 giornata di Serie B. I padroni di casa hanno vinto con la Spal, il Pisa, Il Parma e il Vicenza. Infine hanno perso contro il Perugia. Gli ospiti hanno vinto contro il Vicenza, e pareggiato contro la Reggina. Infine hanno perso contro la Cremonese, e pareggiato con il Crotone e il Lecce. I gialloblù sono al 6 posto in classifica con 37 punti, mentre ilsi trova al 13 posto con 27 punti. Per entrambe le squadre i tre punti sono fondamentali. Perugia vs3-0: doppio De Luca e il Grifo fa tris: probabili(4-3-3): Ravaglia, Zampano, Gotti, Szyminski, Cotali, Rohden, Boloca, ...

...30 Brescia Alessandria Ore 15:30 Lecce Benevento CLASSIFICA SERIE B Lecce, Cremonese, Pisa 41 Brescia 39 Monza 3837 Benevento 36 Perugia 34 Cittadella, Ascoli 32 Parma, Ternana 2827 ......00 Cosenza - Brescia 0 - 0 14:00 Crotone - Cittadella 0 - 0 14:00- Lecce 1 - 1 14:00 Benevento - Parma 0 - 0 14:00 Alessandria - Pisa 1 - 1 14:00 Ternana - Reggina 2 - 0 16:15- ...Ad Ascoli oggi, a Frosinone mercoledì. Comincia così il tour de force che per tre settimane consecutive vedrà la serie B affrontare il periodo più duro". Ad Ascoli oggi, a Frosinone mercoledì.Per una trasferta che per il Como è anche una sorta di ritiro lontano da casa, visto che per cinque giorni squadra e staff resteranno in centro Italia. Ad Ascoli oggi, a Frosinone mercoledì. Comincia ...