Friends censurato in Cina | troppo sesso per il governo

(Di domenica 13 febbraio 2022)è disponibile sui maggiori servizi di video on demand ina partire dall'11 febbraio; tuttavia, lo show è stato sottoposto a pesanti interventi di censura. A partire dall'11 febbraio,è disponibile sui maggiori servizi di video on demand in. Tuttavia, lo show è stato sottoposto a pesanti interventi di censura. Come riportato da CBR, a partire dall'11 febbraio,è disponibile per lo streaming insui servizi di video on demand Tencent, Bilibili, iQiyi e Youku. Tuttavia, le differenze con la versione originale sono notevoli. Ad esempio, alcuni tagli riguardano il personaggio di Carol, la ex moglie di Ross. A essere stata rimossa è ance una scena che mostra un rapido bacio tra Joey e Chandler durante un party di Capodanno. Infine, …

Ultime Notizie dalla rete : Friends censurato

Fanpage.it

...alla fine è stato. Le ricerche per l'hashtag ora risultano in una pagina che recita: "Questo argomento non è mostrato secondo le leggi e i regolamenti pertinenti" . Va notato cheè ...Benzina e cibo saranno forniti dalla raccolta - fondi che ha continuato a gonfiarsi di ora in ora, finché non è statoda un potere assediato. Il rischio per il governo è grosso , perché ...Friends è disponibile sui maggiori servizi di video on demand in Cina a partire dall'11 febbraio; tuttavia, lo show è stato sottoposto a pesanti interventi di censura. A partire dall'11 febbraio ...Friends era disponibile in Cina dal 2012 al 2013, senza nessuna censura. I primi tagli alle scene sono arrivate l'anno scorso con lo speciale sulla reunion del cast: per il pubblico cinese sono ...