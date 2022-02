François Hollande | l’ancien président socialiste conseille… Valérie Pécresse !

(Di domenica 13 febbraio 2022) Dans sa campagneielle,a pu compter sur un anciende la République. Mais ce n’est pas Nicolas Sarkozy. Dans les colonnes du Monde, ce dimanche 13 février, on apprend en effet que la candidate des Républicains est épaulée… par, pourtant de l’autre bord. A l’été 2021, quelques semaines après avoir déposé sa candidature à la primaire LR,a invité l’ex-chef d’Etat dans un cadre intime. A Combressol, dans le village où elle a une maison avec son mari, la femme politique a “convié à dîner ses amis corréziens”, dontplacé stratégiquement, à sa droite. Et les deux n’ont pas seulement partagé un repas, comme l’écrit Le Monde. En ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : François Hollande

Corriere della Sera

... Georges Pompidou: da Bernard Poignant, il consigliere del presidente di allora Francoisall'attuale ministro degli Esteri, Jean - Yves Le Drian passando dagli ex ministri di destra, Gérard ...Con questo ultimo episodio, l'amministrazione Macron è il perfetto erede della 'famigliofobia' che ha caratterizzato il quinquennio di. In un paese in cui il potere d'acquisto è ...